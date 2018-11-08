- Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
SAKARYA - Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 54 BM
800 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 54 M 0426 plakalı yolcu minibüsü üniversite caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan 8 yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 5'i ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine, 3 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ilgili inceleme başlatıldı.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:51