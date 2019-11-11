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Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

11.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:45Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti
Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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