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Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

11.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:55Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti
Bursa- yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
(İHA)

Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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