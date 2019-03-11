11 Mart 2019, 10:55
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Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yeniköprü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." Hakkari, Yüksekova, Güncel
Kaynak: AA