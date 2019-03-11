Yolcu Minibüsünde 2,5 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova ilçesi Yeniköprü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkari, Yüksekova, Güncel
Kaynak: AA