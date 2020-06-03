Yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

03.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:14
Şanlıurfa'da yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yaptığı yol uygulamasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Minibüste arama yapan ekipler, bir çanta içerisinde 6 parça olarak zulalanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan çantanın sahibi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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