Yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Şanlıurfa'da yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
03.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:14
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yaptığı yol uygulamasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Minibüste arama yapan ekipler, bir çanta içerisinde 6 parça olarak zulalanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan çantanın sahibi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA