Yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı paylaşım rekoru kırdı

Yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı paylaşım rekoru kırdıVideoya sosyal medyada beğeni yorumu yağdı
İSTANBUL - Harem-Gebze hattında seyreden yolcu minibüsünde şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı vatandaşın videosu paylaşım rekoru kırdı. Harem-Gebze hattında seyreden yolcu minibüsünde Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Tuncay Bükenler ilgi odağı oldu. Kalabalığa aldırmadan şarkı söyleyen Müslüm Gürses hayranı Bükenler'in videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Hızla yayılan videonun altına beğeni yorumları yağdı. Bükenler, vatandaşlar tarafından Müslüm Gürses'e benzetildi.
Gebze,Müslüm Gürses