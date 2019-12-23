Haberler » 3. Sayfa » Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada - Haberler

Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

23.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:08 Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada
'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizde seyir halinde olan yolcu motoru şiddetli lodos nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli lodosun etkisini gösterdiği anlarda denizde seyir halinde olan yolcu motoru, fırtınanın etkisiyle güçlükle ilerleyebildi. Şiddetli lodosun yanı sıra denizdeki dalgaların da yolcu motorunun ilerlemesini güçleştirdiği görüldü.

Şiddetli lodosun yolu motorunun ilerlemesini zorlaştırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolcu motoru şiddetli lodosa rağmen denizde ilerliyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:52   Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi - Haberler
10:50   Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü - Haberler
10:50   Honduras'ta ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum öldü - Haberler
10:46   Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
10:44   Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak - Haberler
10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:18   Modifiyeli araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi - Haberler
10:15   Üst geçidi kullanmayan kadın, feci şekilde can verdi - Haberler
10:08   Çalışma arkadaşları, intihar eden arkadaşlarını battaniyeye sarıp yol kenarına attı - Haberler
23.12.2019 11:03:41