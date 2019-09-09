Sivas'ta bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

İstanbul'dan hareket edip Van'a gitmekte olan 31 DF 402 plakalı Yeşilerciş firmasına ait bir yolcu otobüsü, Sivas'ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında, saat 04.30 sularında hareket halindeyken yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'DEKİ OTOBÜS YANGININ DA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2 Ağustos'ta Balıkesir'de yolcu otobüsü alev almış, 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklanmıştı. Son dönemde birçok otobüs yangını meydana gelirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.