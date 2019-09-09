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Yolcu otobüs seyir halindeyken alev aldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.

09.09.2019 10:45 Yolcu otobüs seyir halindeyken alev aldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Sivas'ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan hareket edip Van'a gitmekte olan 31 DF 402 plakalı Yeşilerciş firmasına ait bir yoldu otobüsü saat 04.30 sularında hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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