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Yolcu otobüsleri kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı - KIRKLARELİ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

24.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:05
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.
Kırklareli 'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.
Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirleri doğru bulduklarını söyledi.
Otobüslere kapasitelerinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, yolcuların da uygulamadan memnun olduğunu anlatan Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak her karara uyacaklarını dile getirdi.
Yolculardan Arif Şimşek ise uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını ifade etti.
Genelge ne diyor?
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.
Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.
Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
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Yolcu otobüsleri kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu taşımaya başladı - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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Yolcu otobüsleri kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı - KIRKLARELİ
Etiketler : Kırklareli, Araç, Güncel

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