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Yolcu otobüslerinde düzenleme yapıldı

19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yayınlanan genelge sonrası yolcu otobüslerinin içi sosyal mesafe kapsamında düzenlendi.

03.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:27
Yolcu otobüslerinde düzenleme yapıldı
19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yayınlanan genelge sonrası yolcu otobüslerinin içi sosyal mesafe kapsamında düzenlendi.

Düzce Belediyesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Dünyada küresel bir tehdide dönüşen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri tek tek hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında oturma düzeninin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Özel Halk Otobüslerinde genelge doğrultusunda sosyal mesafe uygulaması başlattı. Salgının başlaması ile birlikte tüm şehir içi yolcu otobüslerine el dezenfektanı yerleştiren Düzce Belediyesi, ayrıca düzenli olarak her gün otobüslerin dezenfekte edilmesini sağlıyor. Tüm otobüslerde hayata geçirilen sosyal mesafe uygulaması ile yolcular diğer yolcularla mesafeli olarak yolculuk ederek, koruyucu bir ulaşım sağlanacak. Koltuklara yapıştırılan uyarı da " Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Güvenli sosyal mesafe için bu koltuğu boş bırakınız. Birlikte başaracağız" notu yazıyor. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yolcu otobüslerinde düzenleme yapıldı - Haberler

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