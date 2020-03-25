Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi - Haberler

Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ve...

25.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:12
Yolcu otobüslerinde korona virüs teftişi
İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetlendi.

Genelge kapsamında Muratlı'da şehir içi ve şehirlerarası çalışan otobüsler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul etmeye başladı. Genelge çerçevesinde Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ve Muratlı Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince minibüs ve otobüsler denetlendi. Otobüslere binen kişilerin diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bıraktıkları görüldü.

Otobüslere kapasitelerinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, yolcuların da uygulamadan memnun olduğunu aktaran şoför esnafları, uygulamanın çok faydalı olacağına inandıklarını ifade ettiler. Gün boyu yapılan kontrollerde olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gözler saat 19.15’e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu Haberler
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu
21.00’den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Haberler
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi
Türkiye’nin hamlesi, Azerbaycan’ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haberler
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var Haberler
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var
İtalya’da ’1 numaralı hasta’ ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı Haberler
İtalya'da "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu Haberler
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

09:48: Zorlu PSM 'den PSM'yle Kal Instagram Konserleri'nin ilki - Haber 09:47: Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü - Haber 09:47: Amasya'da 65 yaş üstü vatandaşlara jandarmadan gıda yardımı - Haber 09:47: Yurtdışındaki Türkler Ne Yapıyor? - Haber 09:47: Çin'den Gelen Virüs İlaçları 40 Kente Dağıtıldı - Haber 09:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak - Haber 08:03: Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu - Haber 07:02: Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler