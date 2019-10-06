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Yolcu otobüsü alev alev yandı... Otobüs adeta kül oldu

Yolcu otobüsü alev alev yandı.

06.10.2019 19:06
Yolcu otobüsü alev alev yandı... Otobüs adeta kül oldu
Yanan otobüsten yolcular son anda çıktı
ADIYAMAN - Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 20'ye yakın yolcunun yer aldığı otobüs alev alev yandı. Yolcular son anda kurtuldu.
Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu 5. Kilometresinde bulunan Beşpınar Mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Atabay yönetimindeki 02 AAL 532 plakalı otobüs Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelirken biranda alev aldı. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın otobüsün motor kısmında başladı. Yolcular dumanı fark ettiğinde sürücü otobüsü sağa çekti. Yolcular panik ile otobüsten indi. Yangın biranda büyüyerek otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonunda yangını kontrol altına alabildi. Yangında otobüsü içi tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yolcu otobüsü alev alev yandı... Otobüs adeta kül oldu

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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