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Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Ankara'da bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin durduğu otobüsün bagajında bulunan motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:06

'da yolcu otobüsü bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünü Ankara girişinde durdurdu. Yapılan aramada otobüsün bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler K.S. ve H.C.Ç'yi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALAN 37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yılbaşı öncesi tedbirlerini arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda da 6 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 199 şüpheliden 37'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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