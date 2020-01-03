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Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

03.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:12
'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan- kara yolunun ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.
Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi.
Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Refahiye, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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