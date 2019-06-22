22.06.2019 17:01
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Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Antalya 'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, Akseki- Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.
Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manavgat , Antalya , Akseki , Güncel

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