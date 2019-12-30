Haberler » Güncel » Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Haber

Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

30.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:13 Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

KONYA'nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Elçi yönetimindeki  68 AAK 600 plakalı, Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldakontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada  sürücü Elçi ile  yolcular Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayse Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Al Mohammed, Siem Al Mohammed ve  Ferdi Baydemir yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Seydişehir, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:32   Van tendürek dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması - Haber
09:32   Tunceli'de eğitime kar engeli - Haber
09:32   Konya'da 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Haber
09:28   Çin gemileri Japon karasularını ihlal etti - Haber
09:27   Aç kalan tilkiler şehir merkezine kadar indi - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:35:39