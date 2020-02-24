Haberler » 3. Sayfa » Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

24.02.2020 01:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:20Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada 2 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavas-Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana geldi. Kazada Mehmet S., yönetimindeki 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü ile Osman Güven idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada, Fatma Cabbar ve Güldane Güven olay yerinde sürücü Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
24.02.2020 02:44:42