01.07.2019 10:09
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yozgat 'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara- Erzurum seferi yapan Halit K. idaresindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında Berat K.'nın (22) kullandığı 38 AAN 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Berat K. ile araç içerisinde bulunan Gül Kübra K. (22) ile Fatma K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk , Erzurum , Yozgat , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:20 Anız yangını buğday ambarlarına sıçramadan söndürüldü
12:19 Drone ile yeri tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi
12:15 Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
12:14 Akyazı'da iş yeri kurşunlandı
12:11 Bakan Akar, Japon mevkidaşı tarafından Askeri törenle karşıladı
12:11 Kocaeli'nde son bir ayda bin 553 adet kenevir ele geçirildi
12:09 Silivri'de zincirleme kaza: 7 yaralı