02.07.2019 02:25
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıYOZGAT - Yozgat'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YOZGAT - Yozgat 'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara- Erzurum seferi yapan Halit K. idaresindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında Berat K.'nın kullandığı 38 AAN 105 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Berat K. ile araç içerisinde bulunan Gül Kübra K. ile Fatma K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk , Yozgat , 3. Sayfa

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