Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4'ü ağır 17 yaralıERZURUM - Erzurum-Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

20.09.2019 09:30
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4'ü ağır 17 yaralı
ERZURUM - Erzurum- Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı.
Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:42 Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı
10:40 Yaya geçidindeki feci kaza kamerada
10:39 Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
10:39 Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
10:35 Eyüp Sultan'da koca dehşeti kamerada
10:34 Rize'deki silahlı saldırının faili çektiği videoyla kendini savundu
10:33 Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 14 tutuklama