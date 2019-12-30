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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı (2)

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

30.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:57
'nın ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.
112 Acil Servisi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı (2)

Gürcistan, Çankırı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA


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