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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 15:58 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırşehir istikametine yolcu taşıyan Şükrü Barış (41) idaresindeki 06 LE 830 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Zekeriyye Morkan'ın kullandığı 06 GE 3340 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şükrü Barış ile yolculardan S.A. (18), E.T. (31), A.A. (35), M.S. (70) ve K.H.T. (35) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan diğer yolcular ise başka bir otobüs ile yoluna devam etti. Polisler trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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