Yolcu otobüsü kamyona çarptı 2 ölü, 18 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı 2 ölü, 18 yaralıHalil İbrahim KARABIYIK /UŞAK,(DHA) - UŞAK'ta, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı.

24.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:24
Yolcu otobüsü kamyona çarptı 2 ölü, 18 yaralı
Halil İbrahim KARABIYIK/UŞAK,(DHA) - UŞAK'ta, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü ile yardımcı şoför hayatını kaybetti, 18 yolcu da yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Banaz- Uşak Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Koç firmasına ait Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınında Mustafa Karabacak yönetimindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüs şoförü Hüseyin Tuncer ve yardımcı şoför olduğu öğrenilen Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan 18 yolcu ise ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ekipler otobüsü yoldan kaldırma çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Yolcu otobüsü kamyona çarptı 2 ölü, 18 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uşak, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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