Haberler » Güncel » Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı - Haber

Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

06.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:30 Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı
'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir- karayolu 25'inci kilometresinde gerçekleşti. Kar yağışı sebebiyle 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza esnasında otobüste blunan 23 yolcudan 5'i hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında trafik tek şeritten devam ederken, yolcular ise yaşadıkları şoku anlattı.
Kaza sonrasında yaşananları anlatan 19 yaşındaki Soner Yılmaz, "Eskişehir'den Ankara'ya gidiyordum. Müzik dinlerken 'yavaş yavaş' diye bağırdı insanlar. O an anlamadım. Sonra refüje çarparak yan döndü. Emniyet kemerim takılı olduğu için havada kaldım. Bana bir şey olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir durum yoktu. İnsanların panikleri vardı, ama sağlık durumları kötü değildi" dedi.
Kazada emniyet kemeri sayesinde yaralanmadığını ifade eden Habibe Işık ise, "Bursa'dan Ankara'ya doğru gidiyordum. Şoföre bakıyordum. Sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araba yavaş yavaş devrildi. Kemerim takılıydı. O yüzden havada kaldım. Benim hayatta kalmam ya da yaralanmamam emniyet kemeri sayesinde. Herhangi bir yaralı yoktu otobüsün içinde. Şimdi tekrar Ankara'ya gideceğim"
(Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)

Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:56   İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini etkiledi - Haber
13:56   Nevşehir'de "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışma başlatıldı - Haber
13:56   Pursaklar'da "Pursaklar Yaşam Merkezi" hizmete girdi - Haber
13:56   Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü - Haber
13:52   Crystal güzellik merkezi şehit çocukları yararına düzenlenen festivale katıldı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 14:04:50