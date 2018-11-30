Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 19 Yaralı

Ağrı
'nın Patnos
ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli
beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD
, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Patnos, Ağrı ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Faruk Yavuz
/İHA)
Dedeli,Ağrı,Patnos