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Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

20.09.2019 11:07Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı
ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan yolunun Aşkale ilçesi Tepe mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Erzurum yönüne giden S.G.'nin kullandığı, 60 BD 928 plakalı, Tokat Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen 79A36010 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri ise 14 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aşkale ve Erzurum'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Erzincan, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: DHA

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