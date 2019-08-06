Haberler» Güncel» Haber

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 16:32 Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Bahşılı ilçe girişinde meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Şükrü Barış (41) yönetimindeki 40 LE 830 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Zekeriya Morkan yönetimindeki 06 GE 3340 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatı.



Kırıkkale, Kırşehir, Bahşılı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15   Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
18:13   Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
18:13   İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
18:10   Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü
18:10   Günün Özeti
18:10   Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
18:09   Yemen hükümeti BM soruşturmasıyla ilgili şeffaflık istiyor