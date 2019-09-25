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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

25.09.2019 01:52
Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Halil Kuş idaresindeki 26 GD 242 plakalı yolcu otobüsü Sazlı kavşağında Erhan Burduroğlu'nun kullandığı 35 F 3246 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan tırın sürücüsü yaralandı. Bu sırada otobüs 48 BG 812 plakalı hafif ticari araca da zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bu arada otobüsteki yolcuların kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Sazlı, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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