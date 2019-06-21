21.06.2019 11:17
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Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı

Yolcu otobüsü vadiye uçtu: 44 ölü, 29 yaralı

Hindistan'da virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, vadiye uçtu.

Hindistan 'da virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, vadiye uçtu. Kazada, 44 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.
Kaza, Himaçal Pradeş eyaletindeki Kullu bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Dağlık yolda virajı alamayan yolcu otobüsü vadiye uçtu. Kazada, 44 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise yaralandı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, vadiye uçan otobüsün tamamen ezildiği; arama kurtarma ekiplerinin ve kaza yerine gelen vatandaşların yaralılara yardım ettikleri görüldü.


- Hindistan
Kaynak: DHA
Hindistan , Dünya

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