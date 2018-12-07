07 Aralık 2018, 18:40
»»

Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Çınar yolu Beşpınar köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile kum yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 25 kişi ise yaralandı.

OTOBÜSTE BULUNAN 34 KİŞİ YARALANDI

Kaza, 17.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar karayolu Beşpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, 21 VF 040 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır hasar gören otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 4'Ü HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise, otobüste sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Diyarbakır,Beşpınar köyü,Çınar
07 Aralık 2018 Cuma 18:40



YORUMLAR (28)
LİCELİ AMED: vefat edenlerden allahtan rahmet yaralilara allahtan şifa yakinlarina allah sabir versin ins
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
.......: Ölumun oldugu bir yerde bile insanlarin etnik kokenine gore yorum yapanlara hakaret etmek dahi gelmiyor icimden.fasizan zihniyetlerinin icinde bogulmus insan gorunumlu canilersiniz siz.birgun olum melegi sizin caninizi almaya geldiginde , umarim yine sizin gibi etnisiteye gore konusan birileri arkanizdan ayni yorumlari yapmaz.yorum yapmaktaki tek kriteriniz insanlarin dogduklari yerlerse sayet, sizin icin cok gec kalinmis demektir.hayatini kaybedenler nur icinde yatsinlar, Allah rahmet eylesin.ama en cok da korkunc zihniyete sahip insanlardan rahmetini eksik etmesin..
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MEHMET : VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZE İNSANOĞLU İNSANLARA ALLAH RAHMET EYLESİN KALANLARA ACİL ŞİFA NASİP ETSİN İNŞALLAH, YOLDA AFEDERSİN KÖPEK ÖLÜYOR İNSANLARIN İÇİ PARCALANIYOR BUNLAR İNSAN İNSAN VARMI BU ÜLKEDE TEK BAYRAK ALTINDA TÜRKÜ,KÜRDÜ,LAZI,ÇERKEZİ VARMI ÖYLE BİR AYRIM ÖYLE BİR AYRIŞTIRMA BUNU YAPAN ÖNCE GİTSİN AYNAYA BAKSIN ACABA İNSANMIYIM DİYE SONRA YAZSIN İNSANI SEVERİM İNSANDAN ÖTÜRÜ VE HEPİMİZ BİR CANIZ BAŞKA YERLERE ÇEKMEYELİM BUGUN SENİN YARIN BENİM BAŞIMDA NE MUTLU İNSANIM DİYEBİLENE
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BATMANLI : Rabbim mekanını cennet etsin kalanlara sabır versin yaralarda Rabb'im acil şifalar versin inşallah kazadır Rabbimin kaderidir orada ecelleri gelmiş kaza oldu Güneydoğu ile ne alakası var fazlasıdır gereksizdir ler biz de fazla izne de gereksiz Ben bir bayan olarak 5 çocuk annesiyim 50 erkeğe ederim 50 erkekten fazla vatanımız savunurum
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
DİYARBEKİRLİ.: Geçmis olsun hemserilerime. Bu mileçiligi brakin allah kimsenin basina böyle kazalar vermesin
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın