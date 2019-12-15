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Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:49
'nin ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'dan 'ya giden Yüksel İ. (50) idaresindeki 16 RH 799 plakalı yolcu otobüsü, Akçakoca-Alaplı D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye götürüldü.
Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

Akçakoca, Bodrum, Alaplı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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