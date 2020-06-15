Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı
15.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:34

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinden Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Murat Temiz, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan otobüs, ağaçların arasında yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi. Yolcular, firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle yoluna devam etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gelenbe, Akhisar, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Haberler››3. Sayfa››Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:46: Son dakika haberleri! Samsun'da 3 katlı metruk bina alevlere teslim - Haberler 12:45: Şanlıurfa'da 236 adet sahte altın ele geçirildi - Haberler 12:45: İYİ Parti Grup Toplantısı - Haberler 12:42: 81 ilde eş zamanlı operasyonda aranan 2 bin 212 kişi yakalandı - Haberler 12:36: Fransa'da zam talebiyle meydanlara inen sağlık çalışanlarına polis müdahalesi - Haberler 12:16: Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti - Haberler 12:02: Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü - Haberler 11:17: Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu