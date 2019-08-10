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Yolcu otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç (56), şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

10.08.2019 01:19 Yolcu otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç (56), şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Abdulhakim G. gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a, Abdulhakim G. yönetimindeki 05 AL 004 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızısaç'ı ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kırmızısaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri otobüs şoförünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Kırmızsaç'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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