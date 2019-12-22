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Yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi

Gümüşhane'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.

22.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:54
'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma yürüten Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye gelen bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği "Kongar" ile arama yapan ekipler, M.E.K'ye (23) ait çanta içinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi

Gümüşhane, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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