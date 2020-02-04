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Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir yolcu otobüsünde, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

04.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:28
'ın ilçesinde bir yolcu otobüsünde, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Pazarcık'ın Akçalar Mahallesi Serintepe mevkisinde önlem ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada yolculardan K.K'nın el çantası içinde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar yakalandı

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, Güncel

Kaynak: AA


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