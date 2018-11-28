Yolcu Otobüsünde 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Elazığ- Diyarbakır
karayolunda uygulama yaptı. Diyarbakır'dan gelen yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri narkotik köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 'zula' denilen gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
- Elazığ
Diyarbakır,Polis,Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:19