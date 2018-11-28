28 Kasım 2018, 12:19
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Yolcu Otobüsünde 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Elazığ- Diyarbakır karayolunda uygulama yaptı. Diyarbakır'dan gelen yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri narkotik köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 'zula' denilen gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

- Elazığ Diyarbakır,Polis,Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:19