09 Aralık 2018, 14:45
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Yolcu Otobüsünde 5 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde 5 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada bagaj bölümündeki karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı. Narkotik,İran,Kırıkkale
09 Aralık 2018 Pazar 14:45