Yolcu Otobüsünde 5 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kırıkkale
'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan İran
uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale- Ankara
karayolunda uygulama gerçekleştirdi.
Kontrol amaçlı durdurulan Van- İstanbul
seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada, bagaj bölümünde karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.
İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik,İran,Kırıkkale
09 Aralık 2018 Pazar 21:31