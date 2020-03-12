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Yolcu otobüsünde 6,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.

12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Yolcu otobüsünde 6,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, bir yolcuya ait 2 çanta ve 1 kolide, 6,5 kilo eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gürpınar, Güncel

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