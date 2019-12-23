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Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi

Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Arama sonucunda narkotik köpeği Şila 92 kilogram eroin buldu.

23.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:05

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı.

92 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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