Haberler» Güncel» Haber

Yolcu otobüsünde "duman" paniği

Antalya'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular panik yaşadı.

09.08.2019 19:56 Yolcu otobüsünde
Antalya'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular panik yaşadı.
Çanakkale'ye giden 16 YAN 56 plakalı yolcu otobüsünün arka tarafında, Antalya- Denizli kara yolunun 30. kilometresinde duman çıktığını fark eden yolculardan Kudret Yılmaz, şoförü uyardı.
Hemen yolun kenarına park edilen otobüsteki 35 yolcu, kısa süreli panik yaşadı. Yolcular, başka bir otobüsün gelmesi için yol kenarında bekledi.
Dumanın otobüsün yağ hortumunun patlaması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Yolculardan Kudret Yılmaz, yaptığı açıklamada, otobüsün saat 17.00'de Antalya Otogar'ından çıktığını söyledi.
Otobüs hareket ettikten kısa süre sonra ani fren yaptığını anlatan Yılmaz, "Antalya'dan çıkar çıkmaz otobüsün arızalı olduğu belliydi. Korkuteli yolu, Güllük Dağı mevkisine geldiğimizde mazot kokusu gelmeye başlayınca hemen şoförü uyardım." dedi.

Çanakkale, Denizli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:51   İNTERNET ÜZERİNDEN YILAN SATARKEN YAKALANDI
20:50   OLAY YERİ TARİF EDİLEMEYİNCE DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ
20:50   10 milyonluk hastane vurgununda müdür ve güvenlik amiri de tutuklandı
20:49   Otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
20:49   Rulman fabrikasında yangın (2)
20:46   Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
20:46   Bakan yardımcıları ve büyükelçiler Ordu'da