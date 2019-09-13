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Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.

13.09.2019 15:33Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yolcu otobüsünde 90 şişe alkollü içki ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda; H.B. isimli şahsın yurda kaçak yollarla girişi yapılan alkollü içecekleri İstanbul İlinden getirerek Zonguldak İli ve İlçelerinde piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada (66 Adet 100 Cl.) viski ve (24 Adet 100 Cl) rakı ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK


Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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