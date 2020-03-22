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Yolcu otobüsünde fenalaşan 72 yaşındaki kadın panik yaşattı

Düzce'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde rahatsızlanan 72 yaşındaki kadın paniğe sebep oldu.

22.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:23
Yolcu otobüsünde fenalaşan 72 yaşındaki kadın panik yaşattı
Düzce 'den İstanbul 'a gitmekte olan yolcu otobüsünde rahatsızlanan 72 yaşındaki kadın paniğe sebep oldu. Kadın ve yanındaki 2 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığı ancak her ihtimale karşı hastanede gözlem altında tutulacakları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'den İstanbul'a gitmekte olan 81 HB 001 plakalı otobüste 72 yaşındaki bir kadın fenalık geçirdi. Ateşi yükselen ve nefes almakta zorlanan kadın, durumu araç muavinine iletti. Yaşanan olay üzerine durum sağlık ekiplerine bildirilerek, otobüs Hendek Terminali'ne getirildi. Polis ekiplerince çevrede alınan güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye korona virüs şüphesi ile özel ekipmanlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın ve 2 yolcu hastaneye götürüldü.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, fenalaşan 72 yaşındaki kadın ile diğer 2 yolcunun ilk testleri negatif çıktı. 3 yolcunun her ihtimale karşı ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenilirken, otobüsteki diğer yolcu ve personel yapılan kontrolleri sonucunda iletişim bilgileri alınarak evlerine gönderildi. Otobüsteki vatandaşlar 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda da uyarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Sakarya, Düzce, Güncel

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