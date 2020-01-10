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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasının içinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

10.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:36Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
İl Komutanlığı tarafından bir dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasının içinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, üst bagaj kısmında bir çanta içinde 182 gram metamfetamin, 176 gram toz esrar ve 195 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantanın sahibi olan şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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