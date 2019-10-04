Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri'de yolcu otobüsünde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı ve bu suçtan tutuksuz yargılanan sanığa mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.

04.10.2019 12:10Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 4 yıl hapis
Kayseri'de yolcu otobüsünde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ile yakaladığı ve bu suçtan tutuksuz yargılanan sanığa mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S.E. ile avukatı hazır bulundu. Savcı mütalaasında seyahat otobüsünde polis ekiplerince üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan sanığın 'ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılanan ve son kez hakim karşısına çıkan ve karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Takdir sizin efendim' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.E.'ye 'ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:35 Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
18:30 Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
18:28 Eşini sokak ortasında vuran sanığın yargılanmasına devam edildi
18:28 Los Angeles'dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi
18:26 Almanların iddiasına Türk polisinden yalanlama
18:24 Cezaevi firarisi yakayı ele verdi
18:23 Ceyhan'da kaza: 2 yaralı