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Yolcu otobüsündeki yangın - Gözaltına alınan iki şoför, adliyeye sevk edildi

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, adliyeye sevk edildi.

03.08.2019 16:13 Yolcu otobüsündeki yangın - Gözaltına alınan iki şoför, adliyeye sevk edildi
Balıkesir- Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, adliyeye sevk edildi.
Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüsü N.D (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.
N.D. ve H.H, jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir, Gökçeyazı, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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