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Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu

Zonguldak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 90 şişe kaçak içki ele geçirildi.

13.09.2019 15:58Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu
Zonguldak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 90 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Zonguldak'a kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı içkilerin satılmak üzeri getirileceği ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde İstanbul'dan, Zonguldak'a otobüsle gelen H.B'nin kaçak içkileri satacağını belirledi.
Otobüse düzenlenen operasyonda 90 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli H.B. gözaltına alındı.

Zonguldak, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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