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Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 17:21Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Isparta'da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışma başlattı.

Isparta - Antalya Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, konuyla ilgili yolcu konumundaki R.K. - M.İ. ve S.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler sürürken, Jandarma ekiplerinin, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engelleme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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