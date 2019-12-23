Haberler » 3. Sayfa » Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

23.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:34 Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi
'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Aralık günü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van-Erciş kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 28 plakalı yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde toplam 91 kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:52   Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi - Haberler
10:50   Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü - Haberler
10:50   Honduras'ta ıslahevinde çıkan kavgada 16 mahkum öldü - Haberler
10:46   Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
10:44   Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak - Haberler
10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:18   Modifiyeli araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi - Haberler
10:15   Üst geçidi kullanmayan kadın, feci şekilde can verdi - Haberler
10:08   Çalışma arkadaşları, intihar eden arkadaşlarını battaniyeye sarıp yol kenarına attı - Haberler
23.12.2019 11:03:52